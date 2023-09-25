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Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

24 сентября скончалась советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина. Ей было 65 лет. Об этом написал член Союза театральных деятелей России Александр Чупин на своей странице во «ВКонтакте».

"Пришла страшная новость — ушла Ангелина Ноздрина. Гелечка… Актриса Вологодского драматического театра, прослужившая последние 20 лет в этом театре и уволенная год назад вместе с супругом", — написал он.

Чупин отметил, что Ноздрина умерла спустя чуть больше года после смерти мужа, который был заслуженным артистом России Владимира Таныгина. 12 сентября артистке исполнилось 65 лет.

Ангелина Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году. В 2000-м году стала жить и работать в Вологде. Служила в Вологодском драматическом театре.

Она исполняла роли в сериалах «Глухарь», «Держи меня крепче» и «Меч».