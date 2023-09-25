Скончался ученый-сейсмолог Андрей Никонов
На 92-м году жизни умер ученый-сейсмолог Андрей Никонов. Его тело обнаружили в квартире 24 сентября. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что причина смерти не связана с криминалом, но подробности неизвестны.
Никонов являлся доктором геолого-минералогических наук, главным научным сотрудником лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта РАН.
В РАН он проработал более 60 лет. Награжден медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».
Фото: ИФЗ РАН