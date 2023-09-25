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Сервис доставки «Самокат» оштрафовали после массового отравления готовой едой

Сервис доставки «Самокат» оштрафовали после массового отравления готовой едой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд назначил наказание в виде 20 тысяч рублей. Уточняется, что ритейлера привлекли к ответственности за правонарушение по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Ранее Роспотребнадзор рассказал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении изготовителя готовой еды «Грин Бокс» и сервиса «Самокат» (ООО «Умный Ритейл») после того, как стало известно о 34 случаях кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число отравлений выросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Суд приостановил работу компании «Грин Бокс» на 60 суток.

Также в объединенной пресс-службе судов добавили, что 14 сентября на производстве в «Самокате» прошла проверка. Специалисты зафиксировали ряд нарушений из-за несоблюдения условий хранения и сроков годности пищевой продукции. Также допускались хранение и реализация недоброкачественного сырья и готовой пищевой продукции. «Было снято с реализации и забраковано в пищевые отходы пять видов пищевой продукции общим весом 15 кг 580 граммов», — сообщили в пресс-службе судов.