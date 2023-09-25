Рязанке за кражу кроссовок грозит пять лет лишения свободы

Рязанке за кражу кроссовок грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что, пока была на тренировке, из шкафчика в раздевалке пропали кроссовки.

Оперативники установили, что в тот день рязанка забыла запереть шкафчик, в котором оставляла одежду и обувь. Полицейские проверили площадки по торговле подержанными вещами. Там они нашли объявление о продаже кроссовок, похожих на украденные. Их смутила низкая цена дорогостоящей модели обуви.

Оперативники установили личность продавца и выяснили, что к краже причастна 23-летняя рязанка. Ее нашли и задержали. У нее изъяли кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Рязанке грозит до пяти лет лишения свободы.