Рязанца, который убил пенсионерку и украл ее машину, осудили на 16 лет

Рязанца, который убил пенсионерку и украл ее машину, осудили на 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба рязанского облсуда.

Инцидент произошел в марте 2022 года в Дубровичах. Мужчина напал на женщину, которой помогал по хозяйству, и несколько раз ударил ее кирпичом по голове. После этого он задушил ее и сбросил в погреб, который находился в зальной комнате дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Далее рязанец взял деньги, принадлежащие погибшей, угнал ее автомобиль и скрылся.

Суд дал мужчине 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, которое будет отбываться после отбытия основного наказания.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее появились фото с места происшествия.