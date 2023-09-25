Россиян предупредили о новой схеме мошенников с предложением застраховать смартфон

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с предложением застраховать смартфон. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

В банке рассказали, что мошенники предлагают людям продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности — например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом.

Отмечается, что такие схемы относятся к так называемым гибридным сценариям, в ходе которых мошенники атакуют телефон, а также переводят клиента на фишинговые сайты и приложения, что в конечном итоге приводит к хищению его денег.