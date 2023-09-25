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РИА Новости: в российских школах снова не хватает учебников

В ряде регионов России не хватает школьных учебников, а цены на них взлетели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, поставить, а цены взлетели космические», — сказала она в ходе пленарного заседания.

Отмечается, что учебники должны быть во всех российских школах, при этом Минпросвещения нужно проанализировать, почему так произошло.

По словам сенатора, пора принимать меры, чтобы дети могли учиться нормально.