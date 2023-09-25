Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
17°
Втр, 26
20°
Срд, 27
20°
ЦБ USD 96.15 0.11 26/09
ЦБ EUR 102.25 0 26/09
Нал. USD 95.81 / 96.7 25/09 16:50
Нал. EUR 101.55 / 102.32 25/09 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 841
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 437
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 834
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
РИА Новости: Московский центральный диаметр продлят до Рязани

Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры дойдут до ряда регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Программу разрабатывали совместно с Минтрансом России, РЖД и правительством Московской области.

Отмечается, что правительство должно принять решение о реализации проекта.

Также Лискутов отметил, что продление диаметров коснется Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.