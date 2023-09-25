РИА Новости: Московский центральный диаметр продлят до Рязани

Программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что Московские центральные диаметры дойдут до ряда регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Программу разрабатывали совместно с Минтрансом России, РЖД и правительством Московской области.

Отмечается, что правительство должно принять решение о реализации проекта.

Также Лискутов отметил, что продление диаметров коснется Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской, Рязанской и других областей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что было принято решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла.