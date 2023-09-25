РБК: в 2024 году власти не будут проводить индексацию зарплат чиновников

Российские власти планируют отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году, сообщает РБК .

Действующий закон о бюджете предполагает повышение окладов на 4%.

В документе говорится, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется».

При этом решение не коснется зарплат работников организаций бюджетной сферы. Так, 1 октября 2024 года их оклады будут увеличены на прогнозный уровень инфляции, то есть на 4,5%.