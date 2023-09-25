Появились подробности аварии с мотоциклистом в Скопинском районе

Появились подробности аварии с мотоциклистом в Скопинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 24 сентября, примерно в 12:35, в Скопинском районе на 243-м километре автодороги Р22 «Каспий». По предварительной информации, 41-летний житель Москвы на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением, упал и врезался с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 31-летнего жителя Московской области.

В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось видео с места аварии.