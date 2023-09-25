Ночью над четырьмя российскими областями сбили девять беспилотников

Ночью над четырьмя российскими областями сбили девять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Около часа ночи 25 сентября система ПВО сбила БПЛА над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Также два беспилотника сбиты над Курском. Повреждения получили несколько домов и административные здания. Пострадавших нет.

Еще два БПЛА сбили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Четыре украинских беспилотника сбили над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым. Пострадавших и разрушений нет.