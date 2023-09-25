Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
18°
Втр, 26
20°
Срд, 27
20°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 95.6 / 96.7 25/09 11:30
Нал. EUR 101.52 / 102.45 25/09 11:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 644
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 247
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 669
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 181
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Ночью над четырьмя российскими областями сбили девять беспилотников

Ночью над четырьмя российскими областями сбили девять беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Около часа ночи 25 сентября система ПВО сбила БПЛА над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Также два беспилотника сбиты над Курском. Повреждения получили несколько домов и административные здания. Пострадавших нет.

Еще два БПЛА сбили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Четыре украинских беспилотника сбили над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым. Пострадавших и разрушений нет.