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На Рязанском приборном заводе наградили лучших работников ко Дню машиностроителя

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в рамках заводского Дня качества чествовали лучших сотрудников предприятия. На мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, награды получили 52 человека.

За большой вклад в развитие промышленности Минпромторг России присвоил Почетное звание «Почетный машиностроитель» главному конструктору по направлению Вячеславу Андросову, слесарю механосборочных работ Игорю Канарейкину, заместителю директора по производству — начальнику производственного отдела Сергею Турусову, заместителю начальника цеха Геннадию Нефедову.

За многолетний добросовестный труд работников ГРПЗ также наградили почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Губернатора Рязанской области, Министерства экономического развития Рязанской области. Кроме того, сотрудникам объявили Благодарность ГК «Ростех» и АО «КРЭТ» и вручили ценный подарок Губернатора Рязанской области, а также наградили знаками и грамотами Союза машиностроителей России.

За вклад в развитие рационализаторской работы на предприятии заводчан удостоили Почетных грамот Рязанской областной Думы.

«Поздравляю всех с заслуженными наградами. В этом году у нашего завода 105-летний юбилей. Мы с вами наследники и продолжатели традиций, заложенных многими поколениями заводчан.

Благодаря вашему профессионализму, трудовым заслугам, преданности общему делу Государственный Рязанский приборный завод сегодня является одним из передовых промышленных предприятий в России.

Спасибо за тот вклад, который каждый из вас вносит в его развитие и процветание!» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Государственный Рязанский приборный завод — одно из ведущих российских предприятий радиоэлектронной промышленности. В 2023 году заводу исполняется 105 лет. За это время предприятие прошло путь от выпуска деревянных гвоздей до разработки и производства сложнейших образцов авионики. В числе современных изделий ГРПЗ — инверторные сварочные аппараты, автомобильная электроника, электрозарядные станции, медицинская техника.

Выпуск конкурентоспособной продукции обеспечен мощным производством, базирующимся на передовых технологиях, профессиональными кадрами, высоким научно-интеллектуальным потенциалом.