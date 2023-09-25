На пяти улицах Рязани 26 сентября отключат воду

На пяти улицах Рязани во вторник, 26 сентября, отключат воду. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет в домах №№ 25 корпус 1 по улице Новоселов.

С 9:00 до 18:00 воду отключат по адресам: