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На пяти улицах Рязани 26 сентября отключат воду

На пяти улицах Рязани во вторник, 26 сентября, отключат воду. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет в домах №№ 25 корпус 1 по улице Новоселов.

С 9:00 до 18:00 воду отключат по адресам:

  • улица Северная, дома №№ 11/42, 13, 14/40, 15, 17 (АО «Горгаз»), 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
  • проезд Шабулина, дом № 27;
  • улица Пирогова, пожарный гидрант у дома № 13, пожарный гидрант у дома № 17;
  • улица Новикова-Прибоя, пожарный гидрант у дома № 26.