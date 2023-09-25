На пяти улицах Рязани 26 сентября отключат воду
На пяти улицах Рязани во вторник, 26 сентября, отключат воду. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет в домах №№ 25 корпус 1 по улице Новоселов.
С 9:00 до 18:00 воду отключат по адресам:
- улица Северная, дома №№ 11/42, 13, 14/40, 15, 17 (АО «Горгаз»), 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
- проезд Шабулина, дом № 27;
- улица Пирогова, пожарный гидрант у дома № 13, пожарный гидрант у дома № 17;
- улица Новикова-Прибоя, пожарный гидрант у дома № 26.