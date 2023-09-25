Минобрнауки разработало новые правила для поступления в российские вузы

Министерство науки и высшего образования разработало проект правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 годы, документ опубликовали на портале нормативных правовых актов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что абитуриенты смогут подать заявления одновременно только на пять направлений подготовки.

Установят единые сроки проведения приемной кампании, льготы при поступлении для участников спецоперации, героев России и правила поступления для этих категорий граждан.

Кроме того, в ведомстве предложили отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз.