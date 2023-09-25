Медведев: в России проработают возможность получения госуслуг по загранпаспорту

Российские власти проработают возможность использовать загранпаспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — заявил политик.

Публикация оставлена по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.