Медведев: в России проработают возможность получения госуслуг по загранпаспорту
Российские власти проработают возможность использовать загранпаспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщило
«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — заявил политик.
Публикация оставлена по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.