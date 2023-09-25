Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий

Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий. Такое мнение выразил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

По словам Медведчука, первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству „экспорта демократии“ со стороны Запада», — заявил он.

Вторым условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Третьим, по мнению политика, является постройка новой системы безопасности.