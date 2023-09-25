Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
18°
Втр, 26
20°
Срд, 27
20°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 95.6 / 96.7 25/09 11:30
Нал. EUR 101.52 / 102.45 25/09 11:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 644
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
11 247
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 669
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
16 181
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Медведчук: для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий

Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех условий. Такое мнение выразил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

По словам Медведчука, первым условием разрядки кризиса на Украине является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству „экспорта демократии“ со стороны Запада», — заявил он.

Вторым условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Третьим, по мнению политика, является постройка новой системы безопасности.