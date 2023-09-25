Матвиенко: надо жестче требовать от промышленных предприятий соблюдения экологических норм в Рязани

Надо жестче требовать от промышленных предприятий соблюдения экологических норм в Рязани. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Ее слова передает «Сенат Информ».

По ее словам, регион показывает очень хороший рост промышленного производства. Но люди жалуются на экологию в Рязани. Поэтому надо внимательнее следить за промпредприятиями.

«Деньги зарабатывать надо, бизнес должен развиваться, но при этом они должны чётко выполнять экологические требования. Это здоровье людей», — заявила политик.

Ранее рязанцы массово жаловались на вонь по всему городу.

Фото: парламентский фотоархив.