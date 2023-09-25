Макгрегор: российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине

Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в блоге на Youtube.

По словам полковника, Су-24, запускавшие ракеты Storm Shadow, взлетали с аэродромов в районе Львова на западе Украины, где расположены несколько подобных объектов.

«Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — отметил эксперт.

Макгрегор предупредил, что в какой-то момент украинцы могут проснуться и обнаружить, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что ее уничтожили российские ВКС.