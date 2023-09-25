Кадыров рассказал об избиении его сыном арестованного за сожжение Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об избиении его сыном арестованного за сожжение Корана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на политика.

«Посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести наказание», — отметил Кадыров.

По словам главы республики, провокаторам не отнять религиозные ценности граждан, охраняемые государством.

По словам, министра национальной политики Чечни Ахмеда Дудаева, никто от наказания, предусмотренного законом, не отказывается и не увиливает от него. В том числе Адам Кадыров.