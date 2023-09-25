«Известия»: в октябре россиянам представят обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

В октябре россиянам представят обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова.

По его словам, в октябре Центробанк планирует провести презентацию модернизированных банкнот 1000 и 5000 рублей образца 2023 года. Гознак уже активно их печатает и по цвету они не будут отличаться от действующих.

Он также рассказал, что в настоящее время разработан и концептуальный дизайн модернизированной 500-й купюры, выпуск которой планируется в следующем году.