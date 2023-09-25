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Депутаты облдумы поучаствовали в мероприятиях Днях Рязанской области в Совфеде

В понедельник, 25 сентября, в Совете Федерации прошли Дни Рязанской области. Депутаты облдумы и спикер заксобрания Аркадий Фомин вместе с губернатором Павлом Малковым вошли в делегацию от региона. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

В рамках дней Рязанской области прошли расширенные заседания комитетов, а также час субъекта, посвященные Дням Рязанской области. Во время мероприятий спикеры в докладах сосредоточили внимание на социально-экономическом развитии региона и законодательном обеспечении программ и проектов, реализуемых в области. Перед сенаторами выступили глава региона Павел Малков (ССЫЛКА НА ПРЕДЫДУЩУЮ НОАОСТЬ) и председатель облдумы Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин рассказал о реализации значимых капиталоемких проектов благодаря поддержке федерального центра. Также он напомнил о законодательном обеспечении социально-экономического развития Рязанской области.

«Вместе с правительством мы постоянно работаем над законодательной базой, которая дополняет и усиливает федеральные меры поддержки экономики и граждан. Мы приняли ряд законов для сохранения предпринимательской активности, привлечения инвесторов, организации в регионе новых производств. Для предприятий приоритетных сфер экономики установлены пониженные налоговые ставки. Стимулирующими налоговыми преференциями в 2022 году воспользовались почти 3 тысячи налогоплательщиков», — отметил Фомин.

Кроме того, председатель облдумы затронул тему значимости решения кадровых проблем в сельской местности.

«Для развития экономики и социальной сферы нужны кадры. Эти вопросы мы обсуждали на Совете Законодателей. Принят закон о бесплатном предоставлении земельных участков специалистам сферы образования и здравоохранения, работающим на селе. В 5 раз повысили размер „подъемных“ для молодых аграриев, и теперь эта сумма составляет 500 тысяч рублей», — сказал Фомин.

По его словам, в рамках выполнения соцзадач создаются условия для улучшения демографической ситуации, поддержке материнства и детства, увеличении продолжительности жизни.

Председатель облдумы также обсудил вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

«Приоритет в нашей работе — поддержка наших бойцов и их семей. Кроме действующих федеральных мер, областная Дума вместе с Правительством разработали дополнительные региональные инструменты поддержки. Всего их порядка 50-ти. Сейчас мы работаем над внедрением Единого стандарта мер поддержки. 18 из 20 мер уже реализуются. Для нас важно при формировании бюджета на следующий период предусмотреть реальное финансирование на эти цели», — отметил Фомин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила эффективность региональных мер поддержки участников СВО и их семей, а также высоко оценила шефскую помощь Рязанской области Каховскому району и городу Новая Каховка Херсонской области.

Также Фомин сообщил, что многие проблемы, которые поднимались в рамках Дней региона, прошедших в верхней палате парламента в 2019 году, нашли свое решение.

«Вопросы, которые мы вносим на рассмотрение в Совет Федерации, важны для жителей Рязанской области. Они касаются развития здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, — рассказал Аркадий Фомин. — И сегодня, по итогам Дней субъекта, мы заручились поддержкой в реализации приоритетных капиталоемких проектов. Например, речь идет о строительстве поликлиники в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани. Это актуальная проблема для 100-тысячного микрорайона города. Я уверен, что вместе мы будем работать с Правительством России для включения поликлиники и других социально значимых объектов в соответствующие государственные программы», — сказал Фомин.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации поддержала строительство моста-дублера через Оку и другие проекты Рязанской области.