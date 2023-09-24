Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
24°
Пнд, 25
17°
Втр, 26
20°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 94.5 / 97.09 23/09 08:08
Нал. EUR 94.5 / 97.09 23/09 08:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
6 176
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
10 773
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
12 249
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
15 746
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани в рамках выставки «Узорочье» пройдет встреча с художницами
В субботу, 30 сентября, в 13:00 в рамках выставки «Узорочье» в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет встреча с ее авторами: Галиной Сметаниной, Ириной Риффель, Сусанной Ханоян и Еленой Фроловой.

В Рязани в субботу, 30 сентября, в 13:00 в рамках выставки «Узорочье» в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет встреча с ее авторами: Галиной Сметаниной, Ириной Риффель, Сусанной Ханоян и Еленой Фроловой. Они являются представителями четырех видов искусства: живопись, графика, керамика, вышивка.

На встрече авторы расскажут о том, как появилась идея создания выставки и что объединяет художниц — любовь к народным корням, культура родного края, орнаменты, символы.

Зрители узнают, что такое народное искусство и как современные художники сохраняют его традиции сегодня: чем современная керамика отличается от глиняной посуды прошлого, в чем специфика художественной вышивки, изготавливаемой вручную, какие костюмы шили в Скопинском районе, как живописные и графические зарисовки помогают сохранить историческую память.

Выставка проходит до 23 октября в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская».