В Рязани в рамках выставки «Узорочье» пройдет встреча с художницами

В субботу, 30 сентября, в 13:00 в рамках выставки «Узорочье» в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет встреча с ее авторами: Галиной Сметаниной, Ириной Риффель, Сусанной Ханоян и Еленой Фроловой.

В Рязани в субботу, 30 сентября, в 13:00 в рамках выставки «Узорочье» в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет встреча с ее авторами: Галиной Сметаниной, Ириной Риффель, Сусанной Ханоян и Еленой Фроловой. Они являются представителями четырех видов искусства: живопись, графика, керамика, вышивка.

На встрече авторы расскажут о том, как появилась идея создания выставки и что объединяет художниц — любовь к народным корням, культура родного края, орнаменты, символы.

Зрители узнают, что такое народное искусство и как современные художники сохраняют его традиции сегодня: чем современная керамика отличается от глиняной посуды прошлого, в чем специфика художественной вышивки, изготавливаемой вручную, какие костюмы шили в Скопинском районе, как живописные и графические зарисовки помогают сохранить историческую память.

Выставка проходит до 23 октября в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская».