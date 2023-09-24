В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с маршруткой

Три человека погибли и 16 пострадали в аварии в Нижегородской области. В воскресенье, 24 сентября, столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, сообщают «Известия».

Три человека погибли и 16 пострадали в аварии в Нижегородской области. В воскресенье, 24 сентября, столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами, сообщают «Известия».

Авария произошла на трассе М7 в Кстовском районе, неподалеку от села Шелокша. По словам источника, грузовик и «Газель» столкнулись около 9:40. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, состояние других уточняется. По предварительной информации, «Газель» ехала из Кстово во Владимировку.

На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.