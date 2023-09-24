В Лесопарке завершили обустройство велодорожек
В рязанском Лесопарке завершено обустройство велодорожек до озера Ореховое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
В рязанском Лесопарке завершено обустройство велодорожек до озера Ореховое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Территория Лесопарка от первого разворотного круга до озера Ореховое благоустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас там завершили обустройство велодорожек, смонтировали новую систему освещения, предстоит демонтировать старые опоры. Запланирована установка урн и лавочек.
На пляже Орехового озера завезли песок, установили малые архитектурные формы, навесы, оборудовали деревянные настилы из лиственницы. Дополнительно заасфальтируют пешеходную дорожку.
В 2024 году благоустройство Лесопарка продолжится.