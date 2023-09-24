В Курске украинский беспилотник атаковал здание ФСБ

Мэр города Игорь Куцак заявил, что власти не будут отменять празднование Дня города.

В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место.

По словам очевидцев, целью атаки стало здание управления ФСБ на улице Добролюбова.

Мэр города Игорь Куцак заявил, что власти не будут отменять празднование Дня города.