ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 130 раз за сутки

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу, 23 сентября.

ВСУ обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, за сутки произошло около 130 ударов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу, 23 сентября. Также произошло четыре атаки украинскими дронами-камикадзе.

Накануне украинские военные выпустили 128 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 3 устройства было сброшено с беспилотников. Села в Грайворонском городском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе, также в селе Антоновка сбили украинский беспилотник.

Пострадавших нет, однако в результате обстрелов повреждены три автомобиля, выбило окна в двух частных домах.

На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.