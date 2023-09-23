ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 130 раз за сутки

ВСУ обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, за сутки произошло около 130 ударов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем
Накануне украинские военные выпустили 128 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 3 устройства было сброшено с беспилотников. Села в Грайворонском городском округе были атакованы украинскими дронами-камикадзе, также в селе Антоновка сбили украинский беспилотник.
Пострадавших нет, однако в результате обстрелов повреждены три автомобиля, выбило окна в двух частных домах.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.