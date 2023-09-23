В Рязани при пожаре на улице Крупской пострадали мужчина и женщина
В Рязани вечером в пятницу, 22 сентября, произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани вечером в пятницу, 22 сентября, произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в 22:36, в 22:50 возгорание локализовали, в 23:24 полностью потушили.
Площадь пожара составила 17 кв. м. Эвакуировали пять человек.
Пострадали мужчина 1997 года рождения и женщина 1966 года рождения, оба госпитализированы.
На месте работали 23 человека, 6 единиц техники.
Причина и ущерб пожара устанавливаются.