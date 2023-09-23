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В Рязани при пожаре на улице Крупской пострадали мужчина и женщина
В Рязани вечером в пятницу, 22 сентября, произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани вечером в пятницу, 22 сентября, произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 22:36, в 22:50 возгорание локализовали, в 23:24 полностью потушили.

Площадь пожара составила 17 кв. м. Эвакуировали пять человек.

Пострадали мужчина 1997 года рождения и женщина 1966 года рождения, оба госпитализированы.

На месте работали 23 человека, 6 единиц техники.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.