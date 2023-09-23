В Рязани при пожаре на улице Крупской пострадали мужчина и женщина

В Рязани вечером в пятницу, 22 сентября, произошел пожар. Загорелась квартира в девятиэтажном доме на улице Крупской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.