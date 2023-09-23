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В Кемеровской области в массовом ДТП погибли три человека
По предварительным данным, 39-летний водитель Mazda 6 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями: Toyota RAV4 и ВАЗ 2121.

В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, три человека погибли. Авария произошла вечером в пятницу, 22 сентября, в городе Таштаголе на улице Ленина, сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

По предварительным данным, 39-летний водитель Mazda 6 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями: Toyota RAV4 и ВАЗ 2121.

48-летний пассажир Mazda 6 и 31-летний водитель ВАЗ 2121 скончались от полученных травм на месте ДТП. Водитель Mazda умер в больнице.

37-летний водитель Toyota получил незначительные травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Устанавливаются обстоятельства аварии.