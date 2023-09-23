В Касимове начались съемки сериала о бандеровцах

В Касимовском районе начались съемки многосерийного военного детектива «Операция Карпаты» (16+). Его режиссер Олег Фомин, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Касимовском районе начались съемки многосерийного военного детектива «Операция Карпаты» (16+). Его режиссер Олег Фомин, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Сюжет основан на реальных событиях: после кровавой стычки с бандеровцами в Карпатах командование сводных частей МВД и МГБ решает внедрить в бандитское подполье своих людей. Съемки ведет кинокомпания «ФОРА-АВП».

Создатели картины ищут актеров для массовых сцен, можно без опыта работы в кино. В одном из эпизодов снялась 98-летняя женщина.

Фото со страницы участника сериала Олега Грошева в соцсети «ВКонтакте».