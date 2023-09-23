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Семиклассник погиб от падения железобетонной плиты под Брянском
Железобетонная плита насмерть раздавила ученика седьмого класса. Мальчик погиб после того в пятницу, 22 сентября, в деревне Новое Задубенье Брянской области, сообщает РЕН ТВ.

Железобетонная плита насмерть раздавила ученика седьмого класса. Мальчик погиб после того в пятницу, 22 сентября, в деревне Новое Задубенье Брянской области, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что школьник погиб на втором этаже недостроенного Дома Культуры.

По словам источника, один из местных мальчиков рассказал взрослым, что увидел упавшую плиту, под которой видна рука человека. На место вызвали спасателей, которые вытащили из-под конструкции ребенка.

Погибший подросток был учеником местной школы. Известно, что он воспитывался в многодетной семье, а его мать состоит на профилактическом учете из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.