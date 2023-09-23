Над Севастополем сбили ракету ВСУ

В Севастополе в субботу, 23 сентября, отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В Севастополе в субботу, 23 сентября, отработало ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал Развожаев.

В Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщает РИА Новости.

Также губернатор Севастополя предупредил о ракетной опасности. Жителей города попросили плотно закрыть окна и и укрыться в комнатах с несущими стенами.