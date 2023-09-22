Жителя Сараевского района осудили за незаконное хранение оружия

Жителя Сараевского района осудили за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По информации пресс-секретаря районного суда Елены Беловой, мужчина нашел винтовку на чердаке дома еще в мае 2014 года. Сообщать об этом никуда не стал, решил оставить ее себе, хотя и понимал, что тем самым нарушает закон. В марте 2023 года сотрудники полиции нашли и изъяли оружие.

Сараевский районный суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.