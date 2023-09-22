Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 58-летней рязанки

Волонтеры просят водителей помочь в поисках пропавшей 58-летней рязанки. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Галина Кузнецова пропала 13 сентября в Шацком районе. Женщина ушла лес за грибами и не вернулась.

В субботу, 23 сентября, волонтеры запланировали очередной выезд на поиски. Но выезд состоится, если найдутся водители.

«Обращаемся к автомобилистам: может, у кого-то из вас есть возможность завтра доставить добровольцев к месту поиска, а потом привезти обратно? При необходимости, топливом обеспечим», — обратили волонтеры к рязанцам.

По всем вопросам звоните по телефону +7 (999) 764-79-79 (Татьяна).

Ранее «Лиза Алерт» искал людей для поиска женщины в лесу Шацкого района.