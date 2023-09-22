Во время обстрела ВСУ Курской области ранены двое российских военных

Во время обстрела ВСУ Курской области ранены двое российских военных. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!»

Отмечается, 21 сентября со стороны Украины были выпущены 8 минометных снарядов по одному из сел в Глушковском районе.

В результате двое военнослужащих получили ранения — у одного из них осколочное ранение в шею, у другого травма головы.

Пограничников доставили на скорой в районную больницу, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.