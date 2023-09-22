Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
25°
Сбт, 23
25°
Вск, 24
26°
ЦБ USD 96.04 -0.04 23/09
ЦБ EUR 102.25 -0.11 23/09
Нал. USD 95.31 / 97.1 22/09 16:25
Нал. EUR 101.86 / 102.65 22/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 949
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
9 531
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
11 147
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
14 619
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В УК опровергли информацию о падении лифта в рязанской многоэтажке

Управляющая компания «Город комфорта» опровергла информацию о падении лифта в многоэтажном доме номер 19 на улице Зеленая в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщила директор УК Ксения Киндзер.

По ее словам, никаких аварий и застреваний людей в лифтах дома зафиксировано не было. Она рассказала, что на 12 этаже дома была нажата кнопка пожарной сигнализации.

Ксения Киндзер также отметила, что противопожарная сигнализация реагирует не на звуки вибрации и удары, а только на нажатие или на дым. Как она сообщила, во всех рязанских домах лифты монтируют специализированные монтажные организации. Ежемесячно их обслуживают организации, согласно правилам эксплуатации лифтов. Раз в год обязательно проводится техническое освидетельствование.

«По регламенту лифты после срабатывания пожарной сигнализации уходят на первый этаж. Лифт никуда не едет, более того включается принудительная вентиляция, и у него открываются двери. Лифт — это не коробка, которая болтается в шахте на канате. У всех лифтов дома есть противовесы, буфера, на каждом этаже уловители», — добавила представительница управляющей компании.

Напомним, 21 сентября рязанка сообщила, что лифт в доме на улице Зеленой не работал. Со второго этажа человек говорил диспетчерам, что лифт застрял. Позже женщина услышала громкий звук удара.