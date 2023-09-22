В УК опровергли информацию о падении лифта в рязанской многоэтажке

Управляющая компания «Город комфорта» опровергла информацию о падении лифта в многоэтажном доме номер 19 на улице Зеленая в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщила директор УК Ксения Киндзер.

По ее словам, никаких аварий и застреваний людей в лифтах дома зафиксировано не было. Она рассказала, что на 12 этаже дома была нажата кнопка пожарной сигнализации.

Ксения Киндзер также отметила, что противопожарная сигнализация реагирует не на звуки вибрации и удары, а только на нажатие или на дым. Как она сообщила, во всех рязанских домах лифты монтируют специализированные монтажные организации. Ежемесячно их обслуживают организации, согласно правилам эксплуатации лифтов. Раз в год обязательно проводится техническое освидетельствование.

«По регламенту лифты после срабатывания пожарной сигнализации уходят на первый этаж. Лифт никуда не едет, более того включается принудительная вентиляция, и у него открываются двери. Лифт — это не коробка, которая болтается в шахте на канате. У всех лифтов дома есть противовесы, буфера, на каждом этаже уловители», — добавила представительница управляющей компании.

Напомним, 21 сентября рязанка сообщила, что лифт в доме на улице Зеленой не работал. Со второго этажа человек говорил диспетчерам, что лифт застрял. Позже женщина услышала громкий звук удара.