Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
25°
Сбт, 23
25°
Вск, 24
25°
ЦБ USD 96.08 -0.54 22/09
ЦБ EUR 102.36 -1.01 22/09
Нал. USD 95.8 / 96.8 22/09 11:45
Нал. EUR 101.65 / 102.52 22/09 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
4 666
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
9 245
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
10 888
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
14 359
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Смоленской области школьник проломил другу череп битой

В среду, 20 сентября, в поселке Озерный Смоленской области ученик восьмого класса набросился с битой на мальчика. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Ребята собрались в родительском гараже. В какой-то момент подростки повздорили — 14-летний школьник схватился за биту и начал жестоко избивать товарища», — отмечает источник.

Мальчика избили так сильно, что его пришлось госпитализировать в нейрохирургическое отделение. У пострадавшего проломлен череп, ушиб мозга и ряд переломов.

Обстоятельства выясняются.