В Смоленской области школьник проломил другу череп битой

В среду, 20 сентября, в поселке Озерный Смоленской области ученик восьмого класса набросился с битой на мальчика. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«Ребята собрались в родительском гараже. В какой-то момент подростки повздорили — 14-летний школьник схватился за биту и начал жестоко избивать товарища», — отмечает источник.

Мальчика избили так сильно, что его пришлось госпитализировать в нейрохирургическое отделение. У пострадавшего проломлен череп, ушиб мозга и ряд переломов.

Обстоятельства выясняются.