В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству

В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте «Рязанских ведомостей».

Случай бешенства обнаружили в поселке Новоселки на улице Садовой. В связи с этим на территории поселка ввели карантин.

Он будет действовать в течение 60 календарных дней после уничтожения последнего заболевшего животного. В течение этого времени запрещено лечение больных животных, восприимчивых к болезни, их перемещение как внутри неблагополучной зоны, так и за ее пределы, за исключением вакцинированных особей. Также запрещено проведение ярмарок и выставок животных.