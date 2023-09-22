В Рязанской области полицейские проведут массовые рейды

В Рязанской области сотрудники ГИБДД в пятницу и выходные дни проведут массовые рейды для пресечения различных нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Кроме того, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД, обратитесь по телефону 112, а также можно разместить материалы и обращение на официальном сайте.