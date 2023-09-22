В Рязанской области осудили мужчину за избиение полицейского при исполнении

В Рязанской области осудили мужчину за избиение полицейского при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба Спасского районного суда.

Установлено, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения ударил кулаком в лицо полицейского, который прибыл по вызову, и причинил ему легкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину признал полностью, о содеянном сожалеет и раскаивается.

Отмечается, что рязанца признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.