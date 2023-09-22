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В Рязани за сутки задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рязани за сутки задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первое задержание прошло в четверг, 21 сентября, в 09:30 на улице Магистральной. Во время патрулирования, полицейские заметили мужчину, похожего на человека, приметы которого указаны в ориентировке на розыск. Его остановили и выяснили личность 32-летнего рязанца. Он обвиняется по статье 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

В 09:50 на улице Молодцова оперативники заметил мужчину, который при виде полицейских пытался скрыться в ближайшем дворе. Его остановили и выяснили, что 42-летний рязанец осужден за преступление по части 1 статье 157 УК РФ («Уклонение от выплаты алиментов») и уклонился от отбывания наказания.

В 22:00 в Рязани на Московском шоссе наряд ППСП остановил мужчину, по приметам похожего на человека, указанного в ориентировке на розыск 57-летнего рязанца. Он был осужден по части 3 статье 158 УК РФ («Кража») и уклонялся от отбывания наказания.

Всех мужчин задержали, их передадут инициатор розыска.