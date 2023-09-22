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Игроки ФК «Рязань» встретились с учениками школы-интернат № 26 в рамках фестиваля «Футбол в школе»

Представители ФК «Рязань» в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе» посетили школу-интернат № 26. Об этом сообщила пресс-служба минспорта.

Перед началом мероприятия региональный куратор проекта «Футбол в школе» Александр Викторович Корнеев рассказал об этом проекте, инициатором которого был РФС. Он отметил, что после его запуска почти тысяча рязанских школьников приобщились к регулярным занятиям футболом.

Замдиректора школы-интерната Ирина Калинина поблагодарила Российский футбольный союз и лично регионального куратора проекта за оказанную помощь и полученный спортивный инвентарь, который поможет учащимся повысить свои навыки владения мячом.

После этого футболисты Дмитрий Баранов и Артем Ашкинов, а также тренеры Олег Елисеев и Сергей Правкин провели мастер-класс для юных футболистов, поделились с ними секретами мастерства. Также для них провели несколько конкурсов и два товарищеских матча, в которых, по словам футболистов, хозяева оказали профессионалам серьезное сопротивление.

По окончании занятия футболисты и тренеры ФК «Рязань» ответили на вопросы ребят. Завершилось общение совместным фото на память.

«Хочется поблагодарить руководство РФС и регионального куратора проекта Александра Викторовича Корнеева за возможность участвовать в этом уникальном проекте. В нашей школьной секции по футболу занимаются более 40 детей, как мальчиков, так и девочек с 1-го по 10-й класс. Все они очень рады, ведь теперь на тренировках у каждого футболиста есть мяч для индивидуальных занятий. Если прежде у нас в спортивном зале не было футбольных ворот, то тут такое счастье — теперь их аж 4 штуки.

Мы внимательно следим за выступлением Мурминской школы на финальном этапе в Москве, а в новом учебном году будем стремиться попасть туда сами.

Мы активно проводим мероприятия согласно программе Фестиваля. К нам в гости пришли игроки команды мастеров ФК Рязань, что стало настоящим праздником. Дети зарядились позитивом, поиграли с профессионалами и научились много новому. Девиз нашей школьной команды: «От «Футбола в школе» — к сборной России», — сказал тренер-преподаватель по футболу в ОГБОУ «Школа-интернат № 26» Алексей Петухов.