В России заработал сервис по подбору имени ребенку

Федеральная налоговая служба на портале ЗАГСа запустила сервис по выбору имени ребенку. Об этом сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировали с 1 октября 2018 года.

Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.