В России разрешат прабабушкам и прадедушкам брать опеку над правнуками

Кабмин России поддержал законопроект, который разрешит прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками и совершеннолетними, но признанными недееспособными. В этом случае им увеличат фиксированную выплату к страховым пенсиям по инвалидности и старости, сообщают « Известия » со ссылкой на проект заключения правительства.

«Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — отметили в пресс-службе кабмина.

На данный момент только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки могут выступать в роли опекунов. Однако есть случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой чуть больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребенок должен идти в детский дом.

Отмечается, что в проект планируют внести поправку о том, что прабабушки и прадедушки могут выступать в роли опекунов только в том случае, если им не исполнилось 80 лет и если они не имеют инвалидность.