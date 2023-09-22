В Москве шестикласснику стало плохо после употребления водки с психотропными веществами

В Москве шестикласснику стало плохо после употребления водки с психотропными веществами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, двое 12-летних мальчиков раздобыли таблетки, четыре бутылки водки по 0,25 литра и решил употребить это дома. За пару часов они выпили «запасы». Позже одному из школьников стало плохо.

Шестикласснику вызвали «скорую». Его доставили в токсикореанимацию с сильнейшим отравлением. При этом его друг чувствует себя хорошо.

На данный момент полицейские выясняют, где школьники взяли алкоголь и психотропные вещества. Отмечается, что оба ребенка воспитываются в благополучных семьях.