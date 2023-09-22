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В Минобороны Великобритании признали поставки ВСУ бронетехники с ядовитым асбестом

В Минобороны Великобритании признали поставки ВСУ бронетехники с ядовитым асбестом. Об этом пишет издание Daily Express.

В Минобороны Великобритании признали, что в качестве военной помощи могли поставить бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.

«Более 2 тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельные и опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — отметили в сообщении.

Также в издании подчеркнули, что ядовитое вещество может быть в обшивке танков Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.