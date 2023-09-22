В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в сводке ведомства.

По данным ведомства, за сутки ВС РФ уничтожили 2 танка «Leopard» на Купянском направлении.

На Донецком направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, пушку «Гиацинт-Б», а также радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли 2 гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении российские военные ликвидировали артиллерийскую систему М777, самоходку «Гвоздика», а также 3 гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ потеряли артиллерийскую установку «Krab» и 2 гаубицы «Мста-Б».