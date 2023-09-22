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В Красноярском крае подросток избил школьницу, которая помешала ему на лестнице

В селе Ровное Красноярского края поросток избил школьницу, которая помешала ему на лестнице. Об этом сообщает Mash.

Девочка сидела с подругой на лестнице, но для школьника проход оказался узковат — парень пнул ученицу. Она не дала себя в обиду и ответила. Завязалась драка, которую с интересом наблюдали другие школьники, а разнять смогли только учителя.

Итогом стали два заявления в полицию — от родителей девочки и родных мальчика.

По словам мамы ученицы, её дочку травят в школе, а драка стала кульминацией буллинга. Директор сообщила полицейским, что с детьми провели профилактическую беседу и никого наказывать не будут.