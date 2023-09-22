В Калининграде трехлетний мальчик погиб под колесами «БМВ» накануне своего дня рождения

В Калининграде 21 сентября трехлетний мальчик умер под колесами автомобиля. Об этом пишет РЕН ТВ.

Трагедия произошла вечером на улице Толстикова. Ребенок выбежал на проезжую часть во время прогулки с родителями. Дорога была плохо освещена. 42-летний водитель BMW не успел затормозить и сбил мальчика.

На место быстро приехали медики, но спасти мальчика не смогли. Он скончался по пути в больницу.

Отмечается, что через несколько дней у мальчика должен был быть день рождения.