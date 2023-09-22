В Госдуме предложили ввести ответственность за дискредитацию Росгвардии

В Госдуме предложили ввести ответственность за дискредитацию Росгвардии. Об этом сообщает telegram-канал «Топор».

Группа депутатов Единой России внесла в Госдуму законопроект об административной и уголовной ответственности за «дискредитацию» росгвардейцев и других наемников из этой структуры.

Закон о «добровольческих формированиях» Росгвардии пока не принят, но уже известно, что они ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны.