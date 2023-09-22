В Госдуме предложили ужесточить наказание за дебоширство в самолетах

Пьяные дебоши в самолетах предложили вынести в отдельную статью КоАП и ужесточить наказание. С идеей выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на письмо главе Минтранса Виталию Савельеву.

Депутат отметил, что сейчас за незаконное потребление алкоголя как в парках, так и в транспорте выписывают одинаковые штрафы. При этом дебош в самолете или поезде гораздо опаснее, потому что происходит в закрытом пространстве.